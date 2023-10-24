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Светлов Георгий Иванович
Светлов Георгий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Пол
Мужской
Отец
Светлов Иван Николаевич
Мать
Новосельцева (Новосельцева) Ефросинья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Светлов Иван Николаевич
Мать:
Новосельцева Ефросинья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
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