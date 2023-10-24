Светлов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлов Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Светлов Иван Николаевич

Мать: Новосельцева Ефросинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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