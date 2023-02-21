Зырин Семён Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырин Семён Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Зырина Анна Семёновна

Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
21.01.1911

Дочь: Хоменко Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Гулина Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырин Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырин Егор Семёнович

Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырина Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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