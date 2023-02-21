Зырин Семён Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зырин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Зырина Анна Семёновна
Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
21.01.1911
Дочь: Хоменко Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Гулина Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырин Егор Семёнович
Мать ребёнка: Зырина Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно