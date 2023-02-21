Марсагишвили Натела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили Натела

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1958

Сын: Марсагишвили Зураб Германович

Отец ребёнка: Марсагишвили Герман Арсенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Гела Германович

Отец ребёнка: Марсагишвили Герман Арсенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсагишвили Герман Арсенович

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