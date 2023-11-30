Шорохов (Шерохов) Михайло Петрович
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Шорохов Петр Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шорохов Прокопий Михайлович
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шорохов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шорохова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1853
Сын: Шорохов Арсений Михайлович
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шорохов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шорохова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно