Шорохов (Шерохов) Михайло Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохов (Шерохов) Михайло Петрович

Место рождения

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Шорохов Петр Стефанович

Мать: не указана

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шорохов Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шорохов Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шорохов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шорохова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шорохов Арсений Михайлович

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шорохов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шорохова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шорохова Парасковья Ильинична

Конаново, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Парасковья Ильинична

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