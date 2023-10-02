Самятина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самятина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самятина Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Самятин Евгений Виктрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самятина Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Самятин Евгений Виктрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самятин Евгений Виктрович

Смерть
Неизвестно
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