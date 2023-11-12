Смирнова Борзова Галина Ивановна
Место рожденияЯришнево Тейковский район Ивановская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Яришнево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1956
Дочь: Егишева Смирнова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Смирнова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Киркеево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Ва
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Киркеево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Киркеево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно