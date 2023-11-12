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Смирнова Борзова Галина Ивановна

Место рождения

Яришнево Тейковский район Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзов Иван большой Андреевич

Мать: Борзова Мария Ивановна

Яришнево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
14.01.1956

Дочь: Егишева Смирнова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Смирнова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Киркеево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Ва

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Киркеево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Киркеево Тейковский район Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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