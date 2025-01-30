Сахаров Андрей Борисович 17.07.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахаров Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
24.01.1995

Дочь: (Сахарова) Валерия Андреевна

Мать ребёнка: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
15.03.2004

Сын: Сахаров Ярослав Андреевич

Мать ребёнка: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва

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