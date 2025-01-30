Сахаров Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1995
Дочь: (Сахарова) Валерия Андреевна
Мать ребёнка: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
15.03.2004
Сын: Сахаров Ярослав Андреевич
Мать ребёнка: Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна
Москва, город федерального значения Москва