Городнов Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Городнов Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1904 ст.
Дочь: Городнова Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Городнова Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
20.06.1906 ст.
Дочь: Городнова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Городнова Прасковья Осиповна
Смерть
Неизвестно