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Городнов Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Городнов Николай Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Жена: Городнова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
09.11.1904 ст.

Дочь: Городнова Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Городнова Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
20.06.1906 ст.

Дочь: Городнова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Городнова Прасковья Осиповна

Смерть
Неизвестно

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