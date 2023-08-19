Андреян Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Гаврила Федоров
Мать: Устинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Кузьма Андреянов
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Андреянова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Матрена Андреянова
Мать ребёнка: Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин | ГАРО ф. 129, оп.32 - ревизия Тимшино 1834
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833