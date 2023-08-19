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Андреян Гаврилов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Гаврила Федоров

Мать: Устинья Кузьмина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Кузьма Андреянов

Мать ребёнка: Наталья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Андреянова

Мать ребёнка: Наталья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Матрена Андреянова

Мать ребёнка: Наталья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин | ГАРО ф. 129, оп.32 - ревизия Тимшино 1834
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1833
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