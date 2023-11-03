Кубрина Анна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубрина Анна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1784

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Кубрин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Кубрин Яков

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Портнягина Домна Яковлева

Отец ребёнка: Кубрин Яков

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Кубрин Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Кубрин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубрин Яков

Смерть
После 1784
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