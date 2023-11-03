Кубрина Анна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Кубрин Яков
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Портнягина Домна Яковлева
Отец ребёнка: Кубрин Яков
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Кубрин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Кубрин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кубрин Яков
Смерть
После 1784