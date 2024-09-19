Пономарева (Иртегова) Евдокия Кирилловна (2)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1895
Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-202,1895г.) Второй брак у него, ему 31 год, невеста -девица 26 лет. Поручители по жениху: дер.Черемуховой крестьяне Иван Харитонович Клепиков и Села Уецкого крестьянин Федор Александрович... Показать все
Смерть
Неизвестно