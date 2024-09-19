Пономарева (Иртегова) Евдокия Кирилловна (2) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Иртегова) Евдокия Кирилловна (2)

Место рождения

Сугат, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сугат, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
24.05.1895

Муж: Пономарев Григорий Тимофеевич

Первунова, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-202,1895г.) Второй брак у него, ему 31 год, невеста -девица 26 лет. Поручители по жениху: дер.Черемуховой крестьяне Иван Харитонович Клепиков и Села Уецкого крестьянин Федор Александрович... Показать все
Смерть
Неизвестно

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