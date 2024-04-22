Копейкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина Наталья

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: не указан

Мать: Копейкина Надежда Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
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