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Копейкина Наталья
Копейкина Наталья
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
01.01.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Копейкина (Монахова) Надежда Сергеевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: не указан
Мать:
Копейкина Надежда Сергеевна
Москва
, город федерального значения Москва
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