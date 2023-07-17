Мухаметзянова Марфуга Салихзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянова Марфуга Салихзяновна

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Место рождения

Ингички поселок

Дата рождения

26.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1966

Отец: Мухаметзянов Салихзян Мухаметзянович

Мать: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Ингички поселок
Рождение ребёнка
08.02.1989

Сын: Мухаметзянов Альберт Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Ленинобад, Таджикистан
Рождение ребёнка
01.04.1994

Дочь: Ушакова Негина Олимовна

Отец ребёнка: не указан

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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