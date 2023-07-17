Мухаметзянова Марфуга Салихзяновна
Место рожденияИнгички поселок
Дата рождения26.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1966
Ингички поселок
Рождение ребёнка
08.02.1989
Сын: Мухаметзянов Альберт Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Ленинобад, Таджикистан
Рождение ребёнка
01.04.1994
Дочь: Ушакова Негина Олимовна
Отец ребёнка: не указан
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)