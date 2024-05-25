Ермолаева Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

1907 - 61
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Александр Никаноров

Отец ребёнка: Ермолаев Никанор Ермолаев

1907 - 44
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Никанор Ермолаев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ермолаев Василий Никаноров

Отец ребёнка: Ермолаев Никанор Ермолаев

Друговицево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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