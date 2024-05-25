Ермолаева Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
1907 - 61
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Александр Никаноров
Отец ребёнка: Ермолаев Никанор Ермолаев
1907 - 44
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ермолаев Василий Никаноров
Отец ребёнка: Ермолаев Никанор Ермолаев
Друговицево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно