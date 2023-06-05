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Самерханов Альберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Умутбаев Даулятбай

Мать: Самерханова Сякина Абдулшакуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самерханова Ильмира Альбертовна

Мать ребёнка: Самерханова Гульсиня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самерханов Руслан Альбертович

Мать ребёнка: Самерханова Гульсиня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самерханова Гульсиня

Смерть
2014