Самерханов Альберт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Умутбаев Даулятбай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самерханова Ильмира Альбертовна
Мать ребёнка: Самерханова Гульсиня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самерханов Руслан Альбертович
Мать ребёнка: Самерханова Гульсиня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самерханова Гульсиня
Смерть
2014