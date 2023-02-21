Куранов Иван (Иоанн) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1857 ст.

Отец: Куранов Константин Андреевич

Мать: Куранова Екатерина Петровна

Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Александр Иванович Алексеев и отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Бракосочетание
28.01.1877 ст.

Жена: Куранова Екатерина Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Константинович Куранов 20 лет Невеста: мещанка девица Екатерина Михайловна 20 лет, дочь мещанина Михаила Ивановича Вакурова Поручители: мещанине Федор Андреевич Никешин, Павел К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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