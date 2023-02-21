Куранов Иван (Иоанн) Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
11.04.1857 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Александр Иванович Алексеев и отставного казака Василия Алексеевича Куранова дочь девица Мария Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-... Показать все
Бракосочетание
28.01.1877 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Константинович Куранов 20 лет Невеста: мещанка девица Екатерина Михайловна 20 лет, дочь мещанина Михаила Ивановича Вакурова Поручители: мещанине Федор Андреевич Никешин, Павел К... Показать все
Смерть
Неизвестно