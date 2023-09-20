Аксёнов Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Тимофей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1986

Отец: Аксёнов Федор Михайлович

Мать: Аксёнова Мария

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