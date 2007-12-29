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Панова Елена Андреевна
Панова Елена Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.2007
Пол
Женский
Отец
Панов Андрей Владимирович
1972 г.р.
Мать
Панова (Потапова) Дарья Анатольевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2007
Отец:
Панов Андрей Владимирович
Мать:
Панова Дарья Анатольевна
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