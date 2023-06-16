Ольгерд Гедиминович (Гедиминов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1296
Дата смерти24.05.1377
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1296
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1355 и 1358
Сын: Гедиминович Дмитрий Ольгердович
Мать ребёнка: Тверская Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросиния Ольгердовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.05.1377