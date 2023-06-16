Ольгерд Гедиминович (Гедиминов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольгерд Гедиминович (Гедиминов)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1296

Дата смерти

24.05.1377

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1296

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1355 и 1358

Сын: Гедиминович Дмитрий Ольгердович

Мать ребёнка: Тверская Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросиния Ольгердовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.05.1377
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