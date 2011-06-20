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Бедрина Мария Геннадьевна
Бедрина Мария Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.2011
Пол
Женский
Отец
Бедрин Геннадий Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Бедрина Колесникова Оксана Юрьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.2011
Отец:
Бедрин Геннадий Анатольевич
Мать:
Бедрина Колесникова Оксана Юрьевна
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