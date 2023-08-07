Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Павел Евстафьевич
Мать: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Агафья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно