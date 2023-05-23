Копанчук Федосий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Копанчук Зофия Федосьевна
Мать ребёнка: Копанчук Килена
Поворск, Волинська область
Смерть
Неизвестно