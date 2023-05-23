Копанчук Федосий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копанчук Федосий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Копанчук Зофия Федосьевна

Мать ребёнка: Копанчук Килена

Поворск, Волинська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копанчук Килена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копанчук Килена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копанчук Килена

Смерть
Неизвестно
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