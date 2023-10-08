Пуха Талимон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуха Талимон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1939

Сын: Пуха Василий Тилимонович

Мать ребёнка: Кумейко Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуха Лидия Тилимоновна

Мать ребёнка: Кумейко Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуха Николай Тилимонович

Мать ребёнка: Кумейко Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуха Екатерина Тилимоновна

Мать ребёнка: Кумейко Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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