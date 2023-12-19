Ооржак Дан-Хаяа Шолбановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОоржак Дан-Хаяа Шолбановна

Ооржак Дан-Хаяа Шолбановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ооржак Шолбан Кызыл-оолович

Мать: Ооржак Долаана Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close