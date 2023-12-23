Белицкий Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белицкий Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1962

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: Белицкий Михаил Ефремович

Мать: Белицкая Галина Федоровна

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