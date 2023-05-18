Феодосия Степановна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Степан Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1760
Муж: Павел Васильевич
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1769
Сын: Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Павел Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно