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Феодосия Степановна

Место рождения

Ванчино, Хопылевская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Степан Петрович

Мать: не указана

Ванчино, Хопылевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
16.11.1760

Муж: Павел Васильевич

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1769

Сын: Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Павел Васильевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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