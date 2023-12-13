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Солодягин Кондрат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Солодягин Иван Захарович

Мать: Домна Никитична

Рождение ребёнка
1796

Сын: Солодягин Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Солодягин Михаил Конратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Солодягин Захар Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефимья Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Солодягин Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафья Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1831
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