Солодягин Кондрат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Солодягин Иван Захарович
Мать: Домна Никитична
Рождение ребёнка
1796
Сын: Солодягин Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Солодягин Михаил Конратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Солодягин Захар Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефимья Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Солодягин Яков Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафья Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1831