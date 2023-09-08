Пачурин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Пачурин (пичугин) Иван Васильевич
Мать ребёнка: ?
Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачурина (пичугина) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стулова Капитолина Васильевна
Мать ребёнка: ?
Нижняя Чернавка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепилина Пелагея
Мать ребёнка: ?
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно