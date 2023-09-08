Пачурин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачурин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Пачурин (пичугин) Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Максинерь, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачурина (пичугина) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стулова Капитолина Васильевна

Мать ребёнка: ?

Нижняя Чернавка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепилина Пелагея

Мать ребёнка: ?

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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