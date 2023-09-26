Олейник (Одинцова) Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олейник (Одинцова) Анисья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одинцов Николай

Мать: Одинцова Ирина Романовна

Рождение ребёнка
28.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник Иван Васильевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1939
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