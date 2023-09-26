Олейник (Одинцова) Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Одинцов Николай
Мать: Одинцова Ирина Романовна
Рождение ребёнка
28.10.1936
Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1939