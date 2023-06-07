Лунев/Дыдаев Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Лунев/дыдаев Минай Иевлев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Иев Григорьев
Рождение ребёнка
1713
Сын: Лунев/дыдаев Макар Иевлев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Иев Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Лунев Степан Иевлев
Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Иев Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763