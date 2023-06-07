Лунев/Дыдаев Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1684 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Лунев/дыдаев Минай Иевлев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Лунев/дыдаев Макар Иевлев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Лунев Степан Иевлев

Отец ребёнка: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев/дыдаев Иев Григорьев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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