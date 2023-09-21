Горбунова Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти11.07.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1862
Сын: Горбунов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Семенов
Рождение ребёнка
01.08.1864
Дочь: Будахина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горбунов Яков Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1868