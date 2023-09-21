Горбунова Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Наталья Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

11.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1862

Сын: Горбунов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Семенов

Рождение ребёнка
01.08.1864

Дочь: Будахина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Яков Семенов

Смерть
11.07.1868
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