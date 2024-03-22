Маркина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1961

Дата смерти

16.11.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961

Отец: Беляк Александр Максимович

Мать: Беляк Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
01.10.1979

Сын: Маркин Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Маркин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
27.01.1986

Дочь: Уварова (Маркина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Маркин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
11.12.1987

Сын: Маркин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маркин Николай Матвеевич

Смерть
16.11.1993

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