Маркина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1961
Дата смерти16.11.1993
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961
Отец: Беляк Александр Максимович
Мать: Беляк Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1979
Сын: Маркин Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Маркин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
27.01.1986
Дочь: Уварова (Маркина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Маркин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
11.12.1987
Сын: Маркин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маркин Николай Матвеевич
Смерть
16.11.1993