Богданов Аким Акимович
Место рожденияда. Морозы удмуртской сср
Дата рождения05.05.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
да. Морозы удмуртской сср
Рождение ребёнка
16.04.1958
Дочь: Заморина Римма Акимовна
Мать ребёнка: Богданова Клавдия Тимофеевна
С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Смерть
Неизвестно