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Богданов Аким Акимович

Место рождения

да. Морозы удмуртской сср

Дата рождения

05.05.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

да. Морозы удмуртской сср
Рождение ребёнка
16.04.1958

Дочь: Заморина Римма Акимовна

Мать ребёнка: Богданова Клавдия Тимофеевна

С. БАКАРЮКА АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Смерть
Неизвестно
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