Чернышова (Цапко) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Цапко) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1905

Дата смерти

03.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Барышникова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Чернышов Михаил Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Михаил Моисеевич

Смерть
03.05.1985
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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