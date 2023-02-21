Чернышова (Цапко) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1905
Дата смерти03.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Барышникова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Чернышов Михаил Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.1985
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область