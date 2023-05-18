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Каменский Василий Александрович

Место рождения

Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Каменский Александр Васильевич

Мать: не указана

Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1863
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен по прошению из низшего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
02.10.1867 ст.
Медведево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Воскресенской Старо- Тотемской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
30.01.1876 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Перемещен на сверхштатное псаломщическое место к Вологодской Градской Иоанно- Претеченской Пустынской церкви.
Работа или профессия
14.02.1876 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во диакона.
Бракосочетание
1876

Жена: Каменская Анна Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Каменский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Каменская Анна Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Каменская Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Каменская Анна Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Каменская Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Каменская Анна Львовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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