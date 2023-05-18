Каменский Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Каменский Александр Васильевич
Мать: не указана
Образование
1863
Уволен по прошению из низшего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
02.10.1867 ст.
Определен в пономаря к Воскресенской Старо- Тотемской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
30.01.1876 ст.
Перемещен на сверхштатное псаломщическое место к Вологодской Градской Иоанно- Претеченской Пустынской церкви.
Работа или профессия
14.02.1876 ст.
Рукоположен во диакона.
Бракосочетание
1876
Жена: Каменская Анна Львовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Каменский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Каменская Анна Львовна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Каменская Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Каменская Анна Львовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Каменская Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Каменская Анна Львовна
Смерть
Неизвестно