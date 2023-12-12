Юлия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Константинова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Константинов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Константинова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Константинов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
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