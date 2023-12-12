Юлия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Константинова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Константинов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Константинова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Константинов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно