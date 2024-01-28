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Кожина Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1784

Муж: Кожин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кожин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кожин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.03.1805

Дочь: (Кожина) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кожин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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