Кожина Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1784
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
25.03.1805
Дочь: (Кожина) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кожин Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно