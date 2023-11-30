Клопов Доримидон
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти13.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Клопов Евс (Т) Игней
Мать: Кловова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Соловьева Татьяна
Мать ребёнка: Ларионовна Домна
Смерть
13.02.1888
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Клопов Александр
Мать ребёнка: Ларионовна Домна
Похороны
Неизвестно
Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Покровское кладбище