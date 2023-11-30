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Клопов Доримидон

Место рождения

Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

13.02.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1869 г.р.
Около 1915 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Клопов Евс (Т) Игней

Мать: Кловова Марфа Петрова

Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Соловьева Татьяна

Мать ребёнка: Ларионовна Домна

Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Смерть
13.02.1888
Стригино, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Клопов Александр

Мать ребёнка: Ларионовна Домна

Похороны
Неизвестно
Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Покровское кладбище
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