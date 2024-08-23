Яков Роткин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Роткин

Яков Роткин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

После 10.06.1719

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Около 1710 г.р.
Около 1711 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: Ротка?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавайка Кежаева

Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Станка Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 10.06.1719

Мы используем куки для улучшения работы сайта.