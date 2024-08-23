Яков Роткин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиПосле 10.06.1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: Ротка?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кавайка Кежаева
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Станка Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 10.06.1719