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Пантелеев Георгий Григорьевич

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Место рождения

Карбовка, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантелеев Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Карбовка, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Денис Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Смерть
Неизвестно