Кудрявцев Рюрик Павлович 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцев Рюрик Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кудрявцев Павел Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузовкина Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузовкина Антонина Владимировна

Смерть
Неизвестно

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