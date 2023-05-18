Кузнецова Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Кузнецов Карп Федорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Карповна
Отец ребёнка: Кузнецов Карп Федорович
Рождение ребёнка
18.01.1862
Дочь: Ксения Карповна
Отец ребёнка: Кузнецов Карп Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно