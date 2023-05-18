Кузнецова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анастасия Егоровна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Кузнецов Карп Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Карповна

Отец ребёнка: Кузнецов Карп Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.01.1862

Дочь: Ксения Карповна

Отец ребёнка: Кузнецов Карп Федорович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Карп Федорович

Смерть
Неизвестно
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