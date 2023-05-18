Неганов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.12.1899
Дата смерти28.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1946
США
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.12.1978