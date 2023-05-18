Неганов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неганов Василий Иванович

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Место рождения

Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

28.12.1899

Дата смерти

28.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рожки, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1942 по 1946
США
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.12.1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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