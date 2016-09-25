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Вагнер Виктор Фёдорович

Место рождения

с. Карамышовка, Акмолинский р-н, Казахстан

Дата рождения

30.09.1952

Дата смерти

25.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Карамышовка, Акмолинский р-н, Казахстан
Рождение ребёнка
13.11.1969

Дочь: Вагнер Инна Викторовна

Мать ребёнка: Вагнер Валентина Александровна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагнер Валентина Александровна

Смерть
25.09.2016
Obersdorf, Deutschland
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