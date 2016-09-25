Вагнер Виктор Фёдорович
Место рожденияс. Карамышовка, Акмолинский р-н, Казахстан
Дата рождения30.09.1952
Дата смерти25.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Карамышовка, Акмолинский р-н, Казахстан
Рождение ребёнка
13.11.1969
Дочь: Вагнер Инна Викторовна
Мать ребёнка: Вагнер Валентина Александровна
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.2016
Obersdorf, Deutschland