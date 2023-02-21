Голубев Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1830
Произведен во священника к Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
1832
Сын: Голубев Ипполит Александрович
Мать ребёнка: Голубева Анфиса Васильевна
Смерть
Неизвестно