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Голубев Александр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1830
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Произведен во священника к Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1831

Жена: Голубева Анфиса Васильевна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Голубев Ипполит Александрович

Мать ребёнка: Голубева Анфиса Васильевна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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