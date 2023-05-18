(Кухар) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1879
Сын: Билас Михаил
Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович
дом 194
Рождение ребёнка
24.10.1881
Сын: Билас Филипп
Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович
дом 194
Рождение ребёнка
09.12.1883
Дочь: Катерина Георгиевна
Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович
дом 194
Рождение ребёнка
01.04.1885
Дочь: Катерина Георгиевна
Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович
дом 194
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно