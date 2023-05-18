(Кухар) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кухар) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
20.10.1879

Сын: Билас Михаил

Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович

Великая Сушица, Львівська область
дом 194
Рождение ребёнка
24.10.1881

Сын: Билас Филипп

Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович

Великая Сушица, Львівська область
дом 194
Рождение ребёнка
09.12.1883

Дочь: Катерина Георгиевна

Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович

Великая Сушица, Львівська область
дом 194
Рождение ребёнка
01.04.1885

Дочь: Катерина Георгиевна

Отец ребёнка: Билас Георгий Иванович

Великая Сушица, Львівська область
дом 194
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Билас Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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