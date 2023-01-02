Рябкова Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябкова Нина Кузьминична

Рябкова Нина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1936

Дата смерти

02.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936

Отец: Баракин Кузьма

Мать: Стрельцова Анастасия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябков Юрий

Рождение ребёнка
30.12.1954

Дочь: Беляева (Баракина) Людмила Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор

Рождение ребёнка
12.02.1959

Сын: Рябков Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Рябков Алексей

Рождение ребёнка
18.05.1965

Сын: Рябков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Рябков Юрий

Рождение ребёнка
15.05.1967

Дочь: Мишанина (Рябкова) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Рябков Юрий

Рождение ребёнка
03.01.1973

Сын: Фролов Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Фролов Юрий

Смерть
02.01.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.