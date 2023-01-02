Рябкова Нина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1936
Дата смерти02.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936
Отец: Баракин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябков Юрий
Рождение ребёнка
30.12.1954
Дочь: Беляева (Баракина) Людмила Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор
Рождение ребёнка
12.02.1959
Сын: Рябков Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Рябков Алексей
Рождение ребёнка
18.05.1965
Отец ребёнка: Рябков Юрий
Рождение ребёнка
15.05.1967
Дочь: Мишанина (Рябкова) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Рябков Юрий
Рождение ребёнка
03.01.1973
Сын: Фролов Иван Юрьевич
Отец ребёнка: Фролов Юрий
Смерть
02.01.2023