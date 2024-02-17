Васильков Андрей Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильков Андрей Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1982

Отец: не указан

Мать: Василькова Ирина Борисовна

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