Евдоким Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Печенев Сергей Тимофеев
Мать: Прасковья Корнилова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Аксинья Евдокимова
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Евстигней Евдокимов
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрон Евстигнеев
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно