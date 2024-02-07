Евдоким Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Печенев Сергей Тимофеев

Мать: Прасковья Корнилова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Аксинья Евдокимова

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Евстигней Евдокимов

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрон Евстигнеев

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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