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Евсеев Николай

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

08.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1868

Отец: Евсеев Иван

Мать: Евсеева Евдокия

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.09.1897

Сын: Евсеев Петр Николаев

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Рождение ребёнка
16.10.1898

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Рождение ребёнка
01.05.1904

Сын: Евсеев Георгий

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Рождение ребёнка
27.01.1907

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Рождение ребёнка
04.10.1909

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Евсеева Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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