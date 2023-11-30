Евсеев Николай
Место рождения
Дата рождения08.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1868
Отец: Евсеев Иван
Мать: Евсеева Евдокия
Рождение ребёнка
08.09.1897
Сын: Евсеев Петр Николаев
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Рождение ребёнка
16.10.1898
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Рождение ребёнка
01.05.1904
Сын: Евсеев Георгий
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Рождение ребёнка
27.01.1907
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Рождение ребёнка
04.10.1909
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Евсеева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Пелагея
Смерть
Неизвестно